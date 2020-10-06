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KKTC'de hükümet düştü

KKTC'de hükümet ortağı Halkın Partisi'nin (HP) koalisyondan çekilme kararı almasıyla hükümet düştü.
 06 Ekim 2020 23:25
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KKTC'de hükümet düştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon ortaklarından Halkın Partisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP)-HP hükümetinden çekildiğini duyurdu.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, bu akşam toplanan HP Parti Meclisi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Senin, HP Parti Meclisi'nin hükümetten çekilme kararı aldığını duyururken, "Yeni hükümet kurulana kadar sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz, memleketimize hayırlı olsun." dedi.

HP Lefkoşa Milletvekili, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından Başbakan Ersin Tatar'ın Ankara ziyareti sırasında kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarına yönelik paylaşımda bulunmuştu.

Özersay, "Bugün yapılan açıklamalar halihazırda gerek kapalı Maraş içerisinde, gerekse yan tarafındaki Derinya bölgesinde sivillerin kullanımına açık olan sahil bölgelerine yenilerinin eklenmesi anlamı taşımaktadır, yani mülkiyete dair düzenlemeleri de içeren kapalı Maraş'ın açılması projesi bu değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Maraş'ın askeri bölge statüsünün devam ettiğini belirten Özersay, bunun değişebilmesi için bir Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini de vurgulamıştı.

Özersay, "Özetle bugün atılan adım Bakanlar Kurulu'nun karara bağladığı ve bugüne kadar tarif ettiğimiz kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması ve oradaki özel mülkün tasarrufunun eski sakinlerine verilmesi projesinin hayta geçirilmesi anlamı taşımamaktadır. Bu Maraş'ın açılması değil, Maraş'a dair açıklamadır." ifadelerine yer vermişti.

Bu adımdan, bugün Başbakan Tatar'ı aramasının ardından ve sadece birkaç saat önce haberdar olduğunu belirten Özersay, "Daha önce defalarca kapalı Maraş'ta seçime sayılı günler kala atılacak herhangi bir adım ancak ve ancak bu kadar önemli bir projenin seçim malzemesi yapılması ve zarar görmesi sonucunu doğurur demiştim. Şimdi tam da öyle bir noktadayız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başbakan Tatar, bugün Ankara ziyareti sırasında, perşembe sabah saatlerinde kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıklamıştı.

KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti 22 Mayıs 2019'da kurulmuştu.

KKTC Cumhuriyeti Meclisi'nde toplam 6 parti yer alırken, UBP 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, HP 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekili ile temsil ediliyor.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

KKTC'de pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.
Anadolu Ajansı
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