1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Vazgeçme" adlı programda, babası cinayete kurban giden bir kadınla konuşan Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı. 11 yıl önce kaybettiği babasını hatırlayan Yılmaz'ın gözyaşları sel oldu.
 06 Ekim 2020 23:40
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Didem Arslan Yılmaz, "Vazgeçme" adlı programı sunarken stüdyoda duygusal anlar yaşadı. Stüdyo konuğu Çiğdem Gürbüz bir buçuk yıl önce kaybettiği babasına olan özlemini anlatırken Didem Arslan Yılmaz'a gelen bir sms mesajı başarılı sunucuyu gözyaşlarına boğdu.

DİDEM ARSLAN YILMAZ CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gürbüz, bir buçuk yıl önce kaybettiği babasına olan özlemini anlatırken, Didem Arslan Yılmaz'a bir mesaj geldi. Mesajın sahibi 11 yıl önce kaybettiği babası Kasım Arslan'ın kabrinde görev yapan görevliydi. Baba Arslan'ın mezarının son halini paylaşan görevlinin mesajı ardından Didem Arslan Yılmaz stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Çiğdem Gürbüz'e, "Ben de babamı 2009 yılında kaybettim. 11 sene geçmiş. Onu çok özlüyorum. Sen de babanı özlüyor musun?" diye sordu.

"BABAM BENİMLE OTURURDU KONUŞURDU, ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"

Konuşmasına devam eden başarılı sunucu, "Babam benimle otururdu konuşurdu, ben onu çok özlüyorum..." ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşayan başarılı sunucu gözyaşlarına hakim olamadı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
06 Ekim 2020 16:21		 Necati Şaşmaz'ın 12 yıla kadar hapsi istendi
06 Ekim 2020 08:29
Bir dizi daha final yapıyor!
05 Ekim 2020 23:43		 Oyuncu Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı
05 Ekim 2020 21:53
'Uyanış: Büyük Selçuklu' Dünya çapında ses getirdi
05 Ekim 2020 10:27		 Selçuk Balcı ve Macit Sonkan koronavirüse yakalandı
03 Ekim 2020 23:56
İzlenme rekoru kıran dizide ayrılık ve erken final iddiaları
02 Ekim 2020 14:08		 Ali Erbaş'tan Esra Erol'a yasak ilişki tepkisi!
01 Ekim 2020 16:18
Sanat camiası acı bir haber geldi! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
01 Ekim 2020 08:18		 Okan Bayülgen: Instagram hakikaten bir geri zekalı dünya
30 Eylül 2020 19:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:27 - Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir00:04 - İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!00:03 - 7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Kamu çalışanları için sertifika programı23:57 - Bakanlığına bağlı yapıların deprem kriterleri belirlendi23:45 - Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
23:40 - Ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı23:37 - Ermenistan: Karabağ konusunda taviz vermeye hazırız23:35 - Kastamonu Valisi Çakır'ın Kovid-19 testi negatife döndü23:25 - KKTC'de hükümet düştü23:18 - Torba teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi23:10 - Antarktika üzerindeki ozon deliği maksimum büyüklüğe ulaştı
23:02 - Tartıştığı polise bıçak çeken kişiyi polis silahla yaraladı22:36 - Şehit uzman onbaşının naaşı Ordu'ya uğurlandı22:35 - Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı22:32 - Doktora öğrencisi ve stajyer istihdam edenler desteklenecek22:24 - Ankara'da Kovid-19 denetimi: 29 kişiye para cezası
22:21 - Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na saldırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanları için sertifika programı
İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!
Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Komple Yeni Yatırım 1
radamel falcao 3
Güdümlü Proje Desteği 1
göreve talip olunmaz,görev verilir 5
Sigaya çekmek 1
kadastro 1
Çürük ayı 3
Essah 1
Livar 1
trafiği kesip eğlence yapmak 4
SON İLANLAR
Tapu ve Kadastro 87 sözleşmeli personel alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Rize Derepazarı 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam