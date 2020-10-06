Ermenistan: Karabağ konusunda taviz vermeye hazırız
|06 Ekim 2020 23:37
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını, ama bunun için Azerbaycan'ın da tavizlerde bulunması gerektiğini belirtti.
"ERMENİSTAN TAVİZLERE HAZIR"
Sputnik'e açıklamalarda bulunan Paşinyan, "İhtilafların çözümü karşılıklı tavizler temelinde gerçekleştirilmeli. Ermenistan, Azerbaycan'ın da hazır olduğu tavizlere hazır" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesinde silahlı eylemlere son verilmesi gerektiğini ifade etmişti.
ALİYEV 'TÜRKİYE DE MASADA OTURMALI' DEMİŞTİ
Rus haber ajansı RIA'nın "acil" koduyla servis ettiği haberde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'nin de barış sürecine dahil olması gerektiğini söylemişti.
ERMENİSTAN ASKERLERİ MALZEMELERİ BIRAKIP KAÇTI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin Dağlık Karabağ'dan kaçarken geride bıraktığı mühimmat ve askeri malzemenin görüntüsünü paylaşmıştı.
CEBRAİL'DEKİ ÜÇ BÖLGENİN KONRTOLÜ SAĞLANDI
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik tepelerde kontrolü sağlamıştı.
ERMENİSTAN, SİVİLLERİ TOCHKA-U BALİSTİK FÜZE İLE VURUYOR
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Daha önce, Ermeni Silahlı Kuvvetleri Tochka-U taktik füze sistemini kullandı. Füzelerden üçü, düşman askeri teçhizatının eski ve kalitesizliği nedeniyle patlamadı" ifadeleri kullanılmıştı.
GÖRÜNTÜLER TEPKİLERİN ARDINDAN KALDIRILDI
Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında da Tochka-U tipi balistik füze kullandığı ifade edildi. O anlara ait görüntüler, Ermenistan ordusuna ait Telegram hesabından yayınlanmasının ardından gelen uluslararası tepkiler üzerine yayından kaldırılmıştı.
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