Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
|06 Ekim 2020 23:45
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik yaptığı çalışmada İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde bir iş yerinin pos cihazı ve mail order (sanal pos) ile tefecilik yapıldığını belirledi. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 20 kredi kartı, pos silipleri ile mail order işlemlerinin yapıldığı dizüstü bilgisayar ele geçirdi. Tefecilikte kullanılan pos cihazı ise iş yerinin asma katındaki merdiven altında, tefecilikten elde edilen 38 bin 150 lira da çekmecenin altındaki kumbara ile yazıcı içerisinde bulundu.
YÜZDE 5 KOMİSYON
Operasyonda iş yeri sahibi A.E. ekiplerce gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan ilk incelemede A.E.'nin kredi kartını alışveriş yapıyormuş gibi pos cihazından ya da mail orderdan geçirerek kart sahibine para verdiği ve paranın da yüzde 5'ini komisyon olarak aldığı tespit edildi. A.E.'nin bu yöntemle günlük kazancının 38 bin lira olduğu belirlendi.
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