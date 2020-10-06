Bakanlığına bağlı yapıların deprem kriterleri belirlendi
|06 Ekim 2020 23:57
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeni yapılacak ve yapılmış hava meydanı yapıları, kara yolları, demir yolları tünelleri ile diğer zemin yapıları, kıyı ve liman yapıları, köprü ile viyadüklerinin deprem etkisi altındaki değerlendirme ve tasarımına ilişkin kriterler düzenlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem Yönetmeliği", "Türkiye Karayolları ve Demiryolları Tünelleri ile Diğer Zemin Yapıları Deprem Yönetmeliği", "Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği", "Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği" ve "Türkiye Yalıtımlı ve Sönümleyicili Köprü ve Viyadükler Deprem Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, Bakanlık tarafından yapılmış ve yeni yapılacak kara, hava ve deniz yapılarının deprem etkisi altında davranış hesapları, tasarımı, yalıtımı, performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirme çalışmaları için yapılacak çalışmaların esasları belirlendi.
Söz konusu yönetmelikler, 6 Ekim 2021'de yürürlüğe girecek.
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