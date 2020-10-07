1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı İhtiyati tedbir kararına dair, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları çerçevesinde ülkemiz aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında bugün aldığı karar hukuki dayanaktan tamamen yoksundur." ifadelerini kullandı.
 07 Ekim 2020 00:27
+Aa- Yazdır
Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir

Hami Aksoy'un açıklamaları şöyle:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları çerçevesinde ülkemiz aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında bugün aldığı karar hukuki dayanaktan tamamen yoksundur.

Ermenistan'ın temelsiz iddialarını desteklemek amacıyla sunduğu sosyal medya paylaşımları ile basın kesitlerine dayanarak ve hiçbir şekilde Hükümetimizin görüşüne başvurmadan aldığı kararla AİHM, inandırıcılığına ve itibarına darbe vurmuştur.

AİHM, çatışmalara doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olan taraflara ve bu çerçevede Türkiye'ye çağrıda bulunurken, hukuki temellerden uzaklaşarak siyasi saiklerle hareket etmiş ve sahadaki gerçeklerden kopuk olduğunu göstermiştir.

AİHM, ne yazık ki, malum çevrelerin hukuku suistimal etme çabalarına alet olmuş ve 70 yıllık tarihinde insan hakları alanında elde ettiği itibarını lekelemiştir.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Ekim 2020 00:03		 KKTC'de hükümet düştü
06 Ekim 2020 23:25
'Sınava dayalı kariyer meslek haline getiriliyor'
06 Ekim 2020 22:13		 Maraş'ın açılma süreci AB'yi endişeye sevk etti
06 Ekim 2020 21:47
Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı
06 Ekim 2020 20:48		 Dışişleri'nden, '2020 Türkiye Raporu'na sert tepki
06 Ekim 2020 20:21
Bakan Selçuk: Sorular EBA TV'deki içeriklerden sorulacak
06 Ekim 2020 20:01		 Vaka sayıları açıklandı: Bin 511 yeni hasta var
06 Ekim 2020 19:34
Dışişlerinden Kırgızistan açıklaması: Gelişmelerden endişe duyuyoruz
06 Ekim 2020 18:06		 KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş açılıyor
06 Ekim 2020 17:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:27 - Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir00:04 - İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!00:03 - 7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Kamu çalışanları için sertifika programı23:57 - Bakanlığına bağlı yapıların deprem kriterleri belirlendi23:45 - Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
23:40 - Ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı23:37 - Ermenistan: Karabağ konusunda taviz vermeye hazırız23:35 - Kastamonu Valisi Çakır'ın Kovid-19 testi negatife döndü23:25 - KKTC'de hükümet düştü23:18 - Torba teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi23:10 - Antarktika üzerindeki ozon deliği maksimum büyüklüğe ulaştı
23:02 - Tartıştığı polise bıçak çeken kişiyi polis silahla yaraladı22:36 - Şehit uzman onbaşının naaşı Ordu'ya uğurlandı22:35 - Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı22:32 - Doktora öğrencisi ve stajyer istihdam edenler desteklenecek22:24 - Ankara'da Kovid-19 denetimi: 29 kişiye para cezası
22:21 - Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na saldırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanları için sertifika programı
İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!
Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kanzuk 2
din 4
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1
gövel 1
Sigaya çekmek 1
04.10.2020 kasımpaşa vs galatasaray maçı 1
Kamu Yararı Kararı 1
Vergi Matrahı 1
kalkınma planı 1
Bidenden Ayasofya hakkında küstah çıkışı 2
SON İLANLAR
Tapu ve Kadastro 87 sözleşmeli personel alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 1 mühendis alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Rize Derepazarı 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam