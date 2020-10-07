Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
|07 Ekim 2020 00:27
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Hami Aksoy'un açıklamaları şöyle:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları çerçevesinde ülkemiz aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında bugün aldığı karar hukuki dayanaktan tamamen yoksundur.
Ermenistan'ın temelsiz iddialarını desteklemek amacıyla sunduğu sosyal medya paylaşımları ile basın kesitlerine dayanarak ve hiçbir şekilde Hükümetimizin görüşüne başvurmadan aldığı kararla AİHM, inandırıcılığına ve itibarına darbe vurmuştur.
AİHM, çatışmalara doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olan taraflara ve bu çerçevede Türkiye'ye çağrıda bulunurken, hukuki temellerden uzaklaşarak siyasi saiklerle hareket etmiş ve sahadaki gerçeklerden kopuk olduğunu göstermiştir.
AİHM, ne yazık ki, malum çevrelerin hukuku suistimal etme çabalarına alet olmuş ve 70 yıllık tarihinde insan hakları alanında elde ettiği itibarını lekelemiştir.
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