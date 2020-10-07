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BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aden kentinde bir Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı.
 07 Ekim 2020 01:15
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BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aden kentinde bir Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aden kentinde bir Türk Kızılayı ekibini gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, GGK güçlerinin Aden'de bir güvenlik noktasında Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak ve Yemenli bir tercümanı gözaltına aldığını açıkladı. Gözaltına alınanlar kentte bir BAE-Suudi güçlerinin karargahına götürüldüğü ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
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