1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 235 kişiye para cezası verildi.
 07 Ekim 2020 01:59
+Aa- Yazdır
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 235 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1441 iş yeri denetlendi, 23 bin 628 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 11, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 ve maske takmayan 214 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli de yakalandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakanlığına bağlı yapıların deprem kriterleri belirlendi
06 Ekim 2020 23:57		 Ankara'da Kovid-19 denetimi: 29 kişiye para cezası
06 Ekim 2020 22:24
Göbeklitepe'ye balon turu izni çıktı
06 Ekim 2020 20:23		 Sağlık Bakanlığı GYS soruları WhatsApp gruplarında dolaşıyor
06 Ekim 2020 20:01
Belediye başkanı tepki göstermişti, 12 bin TL ceza kesildi
06 Ekim 2020 19:18		 Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldı
06 Ekim 2020 19:17
Bakan Gül paylaştı: Ankara'nın yeni adliyesi böyle olacak
06 Ekim 2020 18:42		 Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
06 Ekim 2020 18:03
RTÜK'ten 'Yolluk harcamaları' iddialarına yalanlama
06 Ekim 2020 14:56		 Kurbağa adam adayı eğitimini 20 polis başarıyla tamamladı
06 Ekim 2020 14:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:59 - Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası01:15 - BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı00:27 - Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir00:04 - İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!00:03 - 7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Kamu çalışanları için sertifika programı
23:57 - Bakanlığına bağlı yapıların deprem kriterleri belirlendi23:45 - Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı23:40 - Ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı23:37 - Ermenistan: Karabağ konusunda taviz vermeye hazırız23:35 - Kastamonu Valisi Çakır'ın Kovid-19 testi negatife döndü23:25 - KKTC'de hükümet düştü
23:18 - Torba teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi23:10 - Antarktika üzerindeki ozon deliği maksimum büyüklüğe ulaştı23:02 - Tartıştığı polise bıçak çeken kişiyi polis silahla yaraladı22:36 - Şehit uzman onbaşının naaşı Ordu'ya uğurlandı22:35 - Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı
22:32 - Doktora öğrencisi ve stajyer istihdam edenler desteklenecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanları için sertifika programı
Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!
BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı
7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
05.10.2020 kabine toplantısı 2
oğlak 1
İrtifak Hakkı 1
Kamu Yararı Kararı 1
5 ekim 2020 ekşi sözlük boykotu 4
din 4
masterchef 1
Maskesini yarım takan yaşlı amcaya tokat atmak 3
tavsamak 1
altın oran 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pehlivanköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 14 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Çanakkale Umurbey Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Nazbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam