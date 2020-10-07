7 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve üyeliklerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.
|07 Ekim 2020 02:50
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ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/438
Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve üyeliklerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.
6 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
6/10/2020 TARİHLİ VE 2020/438 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
|
ADI SOYADI
|
GÖREVİ
|
1- Yavuz KOÇ
|
İkinci Başkan
|
2- Taha Meli ARVAS
|
Başkan Vekili
|
3- Mutalip ÜNAL
|
Üye
|
4- Mutlu AKIN
|
Üye
|
5- Yusuf KAYA
|
Üye
|
6- Ali AKAY
|
Üye
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