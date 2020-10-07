1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

7 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve üyeliklerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.
 07 Ekim 2020 02:50
+Aa- Yazdır
7 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/438

Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına, Başkan Vekilliğine ve üyeliklerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.

6 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6/10/2020 TARİHLİ VE 2020/438 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

ADI SOYADI

GÖREVİ

1- Yavuz KOÇ

İkinci Başkan

2- Taha Meli ARVAS

Başkan Vekili

3- Mutalip ÜNAL

Üye

4- Mutlu AKIN

Üye

5- Yusuf KAYA

Üye

6- Ali AKAY

Üye
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
07 Ekim 2020 04:12		 Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
07 Ekim 2020 04:09
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Ekim 2020 02:53		 BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı
07 Ekim 2020 01:15
Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
07 Ekim 2020 00:27		 7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Ekim 2020 00:03
KKTC'de hükümet düştü
06 Ekim 2020 23:25		 'Sınava dayalı kariyer meslek haline getiriliyor'
06 Ekim 2020 22:13
Maraş'ın açılma süreci AB'yi endişeye sevk etti
06 Ekim 2020 21:47		 Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı
06 Ekim 2020 20:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:30 - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Estergon Kalesinde yangın meydana geldi04:28 - Terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında04:12 - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik04:09 - Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı02:53 - Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik02:50 - 7 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
01:59 - Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası01:15 - BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı00:27 - Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir00:04 - İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!00:03 - 7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Kamu çalışanları için sertifika programı
23:57 - Bakanlığına bağlı yapıların deprem kriterleri belirlendi23:45 - Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı23:40 - Ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı23:37 - Ermenistan: Karabağ konusunda taviz vermeye hazırız23:35 - Kastamonu Valisi Çakır'ın Kovid-19 testi negatife döndü
23:25 - KKTC'de hükümet düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanları için sertifika programı
Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!
BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı
7 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası
Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
radamel falcao 3
Azerbaycan ermenistan savaşı 1
Defaten 1
hartama 1
kevin mirallas 2
Livar 1
foya 2
kelime-i tevhid 2
dimitris pelkas 1
Gümrük Vergisi Muafiyeti 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pehlivanköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam