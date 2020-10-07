Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|07 Ekim 2020 02:53
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YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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