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Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı kararıyla bazı maddeler, 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" hükümlerine tabi tutuldu.
 07 Ekim 2020 04:09
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Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 6 madde kanun hükümlerine tabi edildi.

Söz konusu "maddelere" kararın ekinde yer verildi.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3061

Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulmasına, anılan Kanunun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6/10/2020 TARİHLİ VE 3061 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ LİSTE

Etazene adı ile bilinen 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-Ar,A-diethyl-l/Z-benzimidazole-l-ethanamine

Metodesnitazene adı ile bilinen Ar,A-diethyl-2-[2-[(4-methoxyrphenyl)methyl]-l//-benziraidazol-l-yl]ethanamine

Cumyl-CB-MeGaClone adı ile bilinen 5-(cyclobutylmethyl)-2-(l-methyl-l-phenylethyl)-1 /Z-pyrido[4,3-6] indol-1 -one

Viminol adı ile bilinen l-[l-[(2-chlorophenyl)methyl]pyrrol-2-yl]-2-[dı(butan-2-yl)amino]ethanol

Metonitazene adı ile bilinen A;A-dıethyI-2-[2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-lH-benzo[rZ]imidazol-l-yl]ethanamine

Brorphine adı ile bilinen l-[l-[l-(4-bromophenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-l,3-dihydro-2//-benzimidazoI-2-one
Memurlar.Net
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