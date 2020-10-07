Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
|07 Ekim 2020 04:12
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YÖNETMELİK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri ile bu kurumlar tarafından görevlendirilecek personelin refakatinde üçüncü şahıslarca yine bu kurumlar adına karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini,"
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"g) Genel Müdürlük: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,"
"ff) Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS): Bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,"
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"b) ADR 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan muafiyetli taşımalarda dahil olmak üzere tüm taşımalarda, ADR Bölüm 5.4.1'de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek,"
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"g) Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak ve taşıma evrakını taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS sistemine işlemek,"
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1/7/2020" ibaresi "1/7/2021" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(3) 2017 model ve öncesi model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler ile 2019 model ve öncesi model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tanklar ve bunları taşıyan araçların muayeneleri ve belgelendirilmeleri, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabidir."
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2020" ibaresi "31/12/2025" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının çalıştırılmasına ilişkin esaslar
GEÇİCİ MADDE 4 - (1) 5 inci maddenin onikinci ve onüçüncü fıkraları, 1/7/2021 tarihine kadar uygulanmaz."
MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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