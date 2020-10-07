1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 07 Ekim 2020 04:12
+Aa- Yazdır
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri ile bu kurumlar tarafından görevlendirilecek personelin refakatinde üçüncü şahıslarca yine bu kurumlar adına karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Genel Müdürlük: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,"

"ff) Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS): Bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) ADR 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan muafiyetli taşımalarda dahil olmak üzere tüm taşımalarda, ADR Bölüm 5.4.1'de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak ve taşıma evrakını taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS sistemine işlemek,"

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1/7/2020" ibaresi "1/7/2021" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) 2017 model ve öncesi model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler ile 2019 model ve öncesi model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tanklar ve bunları taşıyan araçların muayeneleri ve belgelendirilmeleri, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabidir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2020" ibaresi "31/12/2025" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının çalıştırılmasına ilişkin esaslar

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) 5 inci maddenin onikinci ve onüçüncü fıkraları, 1/7/2021 tarihine kadar uygulanmaz."

MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
07 Ekim 2020 04:09		 Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Ekim 2020 02:53
7 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
07 Ekim 2020 02:50		 BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı
07 Ekim 2020 01:15
Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
07 Ekim 2020 00:27		 7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Ekim 2020 00:03
KKTC'de hükümet düştü
06 Ekim 2020 23:25		 'Sınava dayalı kariyer meslek haline getiriliyor'
06 Ekim 2020 22:13
Maraş'ın açılma süreci AB'yi endişeye sevk etti
06 Ekim 2020 21:47		 Türkiye'den KKTC'ye su verilmeye başlandı
06 Ekim 2020 20:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:30 - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Estergon Kalesinde yangın meydana geldi04:28 - Terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında04:12 - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik04:09 - Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı02:53 - Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik02:50 - 7 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
01:59 - Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası01:15 - BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı00:27 - Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir00:04 - İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!00:03 - 7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Kamu çalışanları için sertifika programı
23:57 - Bakanlığına bağlı yapıların deprem kriterleri belirlendi23:45 - Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı23:40 - Ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı23:37 - Ermenistan: Karabağ konusunda taviz vermeye hazırız23:35 - Kastamonu Valisi Çakır'ın Kovid-19 testi negatife döndü
23:25 - KKTC'de hükümet düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu çalışanları için sertifika programı
Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!
BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı
7 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası
Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Japonya'nın vize zorunluluğu getirmesi 3
çam sakızı 3
kaçacak 3
nümayiş 1
Müstahkem 1
masterchef 1
taraz 1
maslak 1
yatırımdan çıkış 1
Yatırım Teşvik Belgesi 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pehlivanköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam