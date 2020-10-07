Estergon Kalesi alev alev yandı
|07 Ekim 2020 04:30
|+Aa- Yazdır
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Estergon Kalesi'nde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin onlarca metre yüksekliğe ulaştığı yangında restoran kullanılamaz hale gelirken Kale'de de maddi hasar oluştu.
Olay, saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi'nde bulunan Estergon Kalesi'nde bulunan restoranda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, iş yerindeki keçe, halı, kilim gibi eşyaların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, ilçenin birçok noktasından görüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoran kullanılamaz hale geldi. Öte yandan kalede de maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise tedbir amaçlı kalenin bulunduğu caddeyi tek taraflı trafiğe kapattı.
Belediye başkanı incelemede bulundu
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yangının çıktığı bölgeye gelerek incelemede bulundu. Tesadüf eseri bölgeden geçtiklerini ve saat 01.45 sıralarında dumanları görerek itfaiyeye haber verdiklerini söyleyen Altınok, "Tabi burada kumaşlar, keçe, naylon, sünger, koltuklar derken yangın çok hızlı şekilde alevlendi. Allah'tan buraya gelmedi. Çok fazla alevlenmiş olsaydı buraya da sirayet ederdi" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kastamonu Valisi Çakır'ın Kovid-19 testi negatife döndü
06 Ekim 2020 23:35
|Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada
06 Ekim 2020 21:02
|Batı Akdeniz için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
06 Ekim 2020 20:32
|'Rahat atlatırım diye düşünürken en kötü atlatanlardanım'
06 Ekim 2020 20:08
|Koronavirüsü fırsata çevirdi, kağıt bardak tesisi kurdu
06 Ekim 2020 19:23
|Otobüsten indirilmek istendi, şoförü tehdit etti
06 Ekim 2020 19:14
|Araçları geçici plakayla trafiğe çıkarılan sürücülere ceza
06 Ekim 2020 19:11
|Bilim Kurulu Üyesi: Hayatını kaybeden hastanın son sözlerini unutamıyorum
06 Ekim 2020 18:51
|Kocaeli'deki kazada yaralanan uzman onbaşı şehit düştü
06 Ekim 2020 16:53
|Ekim sıcakları turizmci ve tatilcilere yaradı
06 Ekim 2020 16:13