Bazı bölgelerde sıcaklık azalacak - Haritalı
|07 Ekim 2020 06:30
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Asistan hekimler çözüm bekliyor
07 Ekim 2020 07:48
|Estergon Kalesi alev alev yandı
07 Ekim 2020 04:30
|Kastamonu Valisi Çakır'ın Kovid-19 testi negatife döndü
06 Ekim 2020 23:35
|Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada
06 Ekim 2020 21:02
|Batı Akdeniz için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
06 Ekim 2020 20:32
|'Rahat atlatırım diye düşünürken en kötü atlatanlardanım'
06 Ekim 2020 20:08
|Koronavirüsü fırsata çevirdi, kağıt bardak tesisi kurdu
06 Ekim 2020 19:23
|Otobüsten indirilmek istendi, şoförü tehdit etti
06 Ekim 2020 19:14
|Araçları geçici plakayla trafiğe çıkarılan sürücülere ceza
06 Ekim 2020 19:11
|Bilim Kurulu Üyesi: Hayatını kaybeden hastanın son sözlerini unutamıyorum
06 Ekim 2020 18:51