Tahribat, yatırımla silindi

Gösteriler sırasında teröristlerin yağmaladığı spor salonunun yerine de Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yeni Mahalle'de 2.229 metrekarelik alana iki katlı bir gençlik merkezi inşa edildi. İdare bölümü, spor salonu, müzik ve oyun odaları, soyunma kabinlerinin yanı sıra dört derslik, kütüphane, kafeterya ve misafir salonundan oluşan merkeze gelen yüzlerce genç, bu sayede sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma imkanı buldu.

Şehirdeki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçede büyük tahribata sebep olan saldırılarla toplumsal huzuru da bozan terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er "Aynı gemide olduğumuzu unutarak halkımızın huzur ve refahını bozanların asla hedeflerine ulaşamayacaklarını unutmamaları gerekir" dedi.