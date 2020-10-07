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Tahribat, yatırımla silindi

Terör örgütü yandaşlarınca Hakkari ve ilçelerinde tahrip edilen 28 okul, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle kısa sürede yenilenerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.
 07 Ekim 2020 06:50
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Tahribat, yatırımla silindi

Gösteriler sırasında teröristlerin yağmaladığı spor salonunun yerine de Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yeni Mahalle'de 2.229 metrekarelik alana iki katlı bir gençlik merkezi inşa edildi. İdare bölümü, spor salonu, müzik ve oyun odaları, soyunma kabinlerinin yanı sıra dört derslik, kütüphane, kafeterya ve misafir salonundan oluşan merkeze gelen yüzlerce genç, bu sayede sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma imkanı buldu.

Şehirdeki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçede büyük tahribata sebep olan saldırılarla toplumsal huzuru da bozan terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er "Aynı gemide olduğumuzu unutarak halkımızın huzur ve refahını bozanların asla hedeflerine ulaşamayacaklarını unutmamaları gerekir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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