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Ermeni ordusu on günde dağıldı

Azerbaycan ordusu çatışmaların başladığı onuncu gününde işgalci Ermeni güçlerine ağır darbe vurdu. Büyük zayiat veren Ermeniler kaçmaya devam ediyor.
 07 Ekim 2020 07:05
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Ermeni ordusu on günde dağıldı

Azerbaycan ordusunun, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda on gün geride kalırken, Ermenistan ordusu bu süre içinde sahada ağır zayiatlar verdi. 25'ten fazla yerleşim yerini işgalden kurtaran Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri hedef, araç ve ekipmanı imha etti.

Azerbaycan bu süre zarfında Ermenistan'a ait 230 tank ve zırhlı araç, 250 askeri araç, 38 hava savunma sistemi 250 topçu sistemi, 10 komuta kontrol merkezi, yedi cephanelik, üç adet T72 tankı, bir adet S-300 lançeri ve radarı, 29 askeri kamyon, beş adet ise 120 mm M75 havan topunu imha etti. Ayrıca, çatışmaların başladığı günden bu yana dört binden fazla Ermeni askeri etkisiz hale getirildi.

STRATEJİK NOKTALAR KURTARILIYOR

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini sürdüren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, harekatın başlangıcından bu yana 25 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Azerbaycan askerleri cephe hattının farklı noktalarında birçok stratejik tepeyi de Ermeni güçlerinden temizledi.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve askeri aracı ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiğini ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığını açıkladı.

27 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken cephede tutunamayan Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerine ağır silah ve füzelerle saldırdı. Ülkenin ikinci büyük şehri Gence ile Terter, Ağdam, Ağcebedi, Beylegan, Göygöl, Berde ve Goranboy illerinin merkezleri ve bazı köyleri yoğun top atışına tutuldu. Bugüne kadar 27 sivil hayatını kaybederken 141 kişi de yaralandı. Saldırılarda, 376 konut ve 63 kamu binası da hasar gördü.

BTC PETROL BORU HATTINA SALDIRDILAR

Ermenistan ordusu Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'na füze saldırısı düzenledi. Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenilerin dün akşam BTC'nin Yevlah ilinden geçen kısmına füze attığını ancak saldırının önlendiğini bildirdi. BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu belirtilen savcılık açıklamasında, saldırı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.

SİVİLLER 10 GÜNDÜR SIĞINAKTA YAŞIYOR

Ermenistan ordusunun topçu atışlarının hedefindeki Azerbaycan'ın Terter şehrinde bulunan siviller zor günler geçiriyor. Şehir sakinlerinin bir kısmı, saldırıların başladığı 27 Eylül'den bu yana on gündür sığınaklarda kalarak can güvenliklerini sağlamaya çalışıyor. Diğer bir kısmı ise çatışma bölgesinden uzakta olduğu için daha güvenli buldukları yerleşim yerlerine göç etmiş durumda. Evlerinin yanlarına birçok füze düştüğünü söyleyen Cavid Hekimov "Dört çocuğumla birlikte burada kalıyoruz. Terter'i terk etmeyi düşünmüyoruz" dedi.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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