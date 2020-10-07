Çanakkale Köprüsü için 70 metre sınırı
Türkiye'nin dev projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı devam ediyor.
|07 Ekim 2020 07:20
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Kritik aşamalardan olan tabliye montajı başladıktan sonra 70 metre üzeri gemilerin Boğaz'dan geçişine izin verilmeyecek. Montaja kadar ise bu tip gemiler ancak onay almaları halinde Boğaz'dan geçiş yapabilecek. Gemilerin, acenteleri vasıtasıyla en az 30 gün önce ilgili Liman Başkanlığına yazılı müracaatta bulunması gerekiyor. Çanakkale Köprüsü'nde kule ayaklarının inşası tamamlanmış durumda. Eylül ayında da her iki ayak arasında geçici taşıma halatı montajı yapılmıştı. Önümüzdeki dönemde, ilk olarak kediyolu hatları çekilecek.
Osman Çobanoğlu
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