Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı
Aralarında doktor, öğretmen, hemşire ve polis memurlarının da bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|07 Ekim 2020 07:12
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