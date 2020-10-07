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Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı

Aralarında doktor, öğretmen, hemşire ve polis memurlarının da bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 07 Ekim 2020 07:12
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Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı

Aralarında doktor, öğretmen, hemşire ve polis memurlarının da bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
DHA
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