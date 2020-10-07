Ambargo tehdidi sökmez
|07 Ekim 2020 06:40
|+Aa- Yazdır
Kanada, Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarına karşı başlattığı savunma harekatında Türk İHA ve SİHA sistemlerinin etkin kullanılması ve harekatın başarısını arttırması üzerine Türkiye'ye savunma ambargosu uygulama kararı aldı. Kanada'ya kötü haber savunma sanayi çevrelerinden geldi. ASELSAN yerli kedi gözleri olarak da bilinen CATS elektro optik sistemlerin üretimine ağırlık vermişti. Sistemlerin ilk versiyonlarının üretimi tamamlandı.
Halen sistemlerin Bayraktar ve ANKA'lar üzerinde testlerinin devam ettiği, yakın bir süreçte entegre edilmeye başlanacağı öğrenildi. Sistemlerin seri üretimlerinin arttırılması talimatı verilirken, Kanada'dan alınan ileri teknoloji elektro optik sistemlerin tam muadili olan gelişmiş sistemlerin üretilmesine yönelik olarak da ASELSAN proje başlatmıştı. Bu projenin de hızlandırılması istendi. ASELSAN'ın proje aşamasında olduğu ileri teknoloji sistemlerin Kanada'ya bağımlılığı tamamen bitireceği belirtiliyor.
ZORLUKLA KARŞILAŞILMAZ
Kaynaklar, halen Türkiye'de envanterde 130'a yakın İHA ve SİHA bulunduğunu, Kanada'nın ambargo kararının ise mevcutları etkilemediğine işaret ederken, tüm ürünler aynı anda kullanılmadığından, Türkiye'nin milli ürününü üretmesine kadar ki süreçte bir zorlukla karşılaşmasının beklenmediğini kaydettiler. Halen Türkiye, elektro optik sistemlerin milli imkanlarla üretimi konusuna odaklanırken, gerektiğinde İHA ve SİHA'lara CATS sistemlerinin entegre edileceği, bu esnada da Kanada'dan ithal edilen ürün ayarındaki projenin tamamlanmasına ağırlık verileceği bildirildi. ASELSAN'ın yerli kedi gözlerinin üretiminde ihtiyaç duyduğu bazı ithal ürünlerin ise temininde zorluk beklenmeyen kritik parçalar dışında olduğu belirtiliyor.
Kıymet Sezer
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
07 Ekim 2020 04:12
|Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
07 Ekim 2020 04:09
|Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Ekim 2020 02:53
|7 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
07 Ekim 2020 02:50
|BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı
07 Ekim 2020 01:15
|Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
07 Ekim 2020 00:27
|7 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Ekim 2020 00:03
|KKTC'de hükümet düştü
06 Ekim 2020 23:25
|'Sınava dayalı kariyer meslek haline getiriliyor'
06 Ekim 2020 22:13
|Maraş'ın açılma süreci AB'yi endişeye sevk etti
06 Ekim 2020 21:47