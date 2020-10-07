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Ambargo tehdidi sökmez

Batılı ülkeler Türkiye'ye yeniden ambargo kartını öne çıkarmaya başladı. Kanada, Bayraktar TB2'nin Karabağ'da kullanılmasını gerekçe gösterip Türkiye'ye SİHA'larda kullanılan kameraların satışını durdurdu. Ancak Kanada, Barış Pınarı Harekatı'nda da ambargoyu gündeme getirdiği için ASELSAN'ın elektro optik sistem CATS'lerin üretim sürecini hızlandırmıştı. Bayraktar ve ANKA'lar üzerinde test edilen sistemin seri üretimi yapılacak.
 07 Ekim 2020 06:40
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Ambargo tehdidi sökmez

Kanada, Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarına karşı başlattığı savunma harekatında Türk İHA ve SİHA sistemlerinin etkin kullanılması ve harekatın başarısını arttırması üzerine Türkiye'ye savunma ambargosu uygulama kararı aldı. Kanada'ya kötü haber savunma sanayi çevrelerinden geldi. ASELSAN yerli kedi gözleri olarak da bilinen CATS elektro optik sistemlerin üretimine ağırlık vermişti. Sistemlerin ilk versiyonlarının üretimi tamamlandı.

Halen sistemlerin Bayraktar ve ANKA'lar üzerinde testlerinin devam ettiği, yakın bir süreçte entegre edilmeye başlanacağı öğrenildi. Sistemlerin seri üretimlerinin arttırılması talimatı verilirken, Kanada'dan alınan ileri teknoloji elektro optik sistemlerin tam muadili olan gelişmiş sistemlerin üretilmesine yönelik olarak da ASELSAN proje başlatmıştı. Bu projenin de hızlandırılması istendi. ASELSAN'ın proje aşamasında olduğu ileri teknoloji sistemlerin Kanada'ya bağımlılığı tamamen bitireceği belirtiliyor.

ZORLUKLA KARŞILAŞILMAZ

Kaynaklar, halen Türkiye'de envanterde 130'a yakın İHA ve SİHA bulunduğunu, Kanada'nın ambargo kararının ise mevcutları etkilemediğine işaret ederken, tüm ürünler aynı anda kullanılmadığından, Türkiye'nin milli ürününü üretmesine kadar ki süreçte bir zorlukla karşılaşmasının beklenmediğini kaydettiler. Halen Türkiye, elektro optik sistemlerin milli imkanlarla üretimi konusuna odaklanırken, gerektiğinde İHA ve SİHA'lara CATS sistemlerinin entegre edileceği, bu esnada da Kanada'dan ithal edilen ürün ayarındaki projenin tamamlanmasına ağırlık verileceği bildirildi. ASELSAN'ın yerli kedi gözlerinin üretiminde ihtiyaç duyduğu bazı ithal ürünlerin ise temininde zorluk beklenmeyen kritik parçalar dışında olduğu belirtiliyor.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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