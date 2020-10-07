23 milyon dolarlık tuvalet uzaya ulaştı
23 milyon dolarlık (178 milyon lira) tuvaleti taşıyan Cygnus uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. ABD'nin Virginia eyaletindeki Wallops Uçuş Tesisi'nden fırlatılan uzay aracının ISS'ye robotik sistem ile bağlandığı açıklandı
|07 Ekim 2020 07:35
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Cygnus tuvaletin yanı sıra bir turp yetiştirme kabı ve istasyonun dış yüzeyindeki görüntüleri kaydedecek panoramik kameranın istasyona aktarılacağı bildirildi. NASA sıfır yerçekimine uygun şekilde hazırlanan tuvaleti ISS'ye deneme amaçlı gönderdi. Astronotların geliştirilen tuvaletten memnun kalmaları halinde 2024'teki Ay görevinde kullanacak.
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