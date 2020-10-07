1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asistan hekimler çözüm bekliyor

İstanbul'daki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde görev yapan asistan hekimler, çalışma koşullarının ağır olduğundan yakınarak, yükün paylaştırılmasını istiyor
 07 Ekim 2020 07:48
+Aa- Yazdır
Asistan hekimler çözüm bekliyor

Milliyet'ten Görkem Evci'nin haberine göre: Koronavirüs salgını nedeniyle açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asistan hekimleri görev yapıyor. Hem kendi hastanelerindeki görevlerini ve eğitimlerini sürdürüp hem de Acil Durum Hastanesi'nde nöbet tutan hekimler, bu yükün Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde olduğu gibi diğer hastanelerle paylaştırılmasını talep ediyor. Kesintisiz 32 saat görev yapan asistan hekimler, Acil Durum Hastanesi'ndeki 8 saatlik poliklinik vardiyalarında yemek molasına izin verilmemesinden de şikayetçi.

4 referans hastaneden biri

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinden itibaren Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'da belirlenen dört referans hastaneden biri olarak süreçte aktif rol aldı. Bu süreçte pandemi hastanesine dönüştürülen hastanede hekimler ve yardımcı sağlık personeli, servis farkı gözetilmeksizin mesai saatlerinin üzerinde görev yaptı. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılması ile birlikte de Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asistan hekimleri, yardımcı sağlık personelinin büyük kısmı ile birlikte Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde görevlendirildi. Böylece Acil Durum Hastanesi'nin kadrosu, çevre hastanelerden kısa süreli görevlendirilen pratisyen hekimler ile Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asistan hekimleri ve yardımcı sağlık personelinden oluştu.

Fazladan 70 saat çalışma

Asistan hekimler, vaka sayısının azaldığı dönemde hasta yükü fazla olmadığından her iki hastanedeki görevlerini de yerine getirebildiklerii ancak vakaların yeniden artmasıyla birlikte iş yükünü karşılamakta güçlük çektiklerini belirtiliyor. Asistan hekimler, hem kendi hastanelerinde hem de görevlendirildikleri hastanede nöbetleşe çalışarak bu yükü karşılaşamaya çalışıyor. Bu nedenle ayda fazladan 70 saate kadar çalışmak zorunda kalıyor.

Asistan hekimler, Acil Durum Hastanesi'ndeki 8 saatlik poliklinik vardiyasında yemek molasına izin verilmediğini ifade ediyor. Siperlik, maske gibi koruyucu ekipmanla görev yapan doktorların, pratik bir şekilde yemek yeme imkanı da bulunmuyor. Tıbbi sekreter sayısı yeterli olmadığı için işlem girişlerinin de yine hekimler tarafından yapıldığı belirtiliyor. Bu da hekimlerin asıl işlerinin aksamasına neden oluyor. Bu süreçte Kovid-19'a yakalanan hekimler nedeniyle azalan iş gücü de diğer hekimlerin iş yüklerini artırıyor.

Doktorların talebi, bu hastaneye yapılan görevlendirmelerin artması, yükün Avrupa Yakası'ndaki diğer hastanelerle de paylaşılarak azaltılması. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ndeki nöbetlerin farklı hastanelere dağıtıldığına dikkat çeken hekimler, aynı sistemin Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde de uygulanmasını istiyor.

Asistanların asıl şikayeti ise Kovid-19 nedeniyle kendi alanlarında almaları gereken eğitimlerinden geri kalmak. Kendi alanlarında yeterince eğitim alamadıklarını düşünen asistan hekimler, uzman doktor olduklarında yetersiz kalmaktan endişe duyuyor.

İki hastanede 32 saat

Murat Dilmener'de görev yapan bir asistan hekimin bir günü şöyle geçiyor: 08.00'den akşam 16.00'ya kadar Acil Durum Hastanesi'nde görev yapıyor. Ardından Dr. Sadi Konuk'a gelerek saat 16.00'da başlaması gereken nöbeti devralıyor. Bir sonraki gün sabah 08.00'deki nöbeti devreden asistan hekim, tekrar Acil Durum Hastanesi'ne dönüp akşam 16.00'ya kadar çalışıyor.

Randevu alamıyorlar

Haziran ayında Acil Durum Hastanesi'ne yeni görevlendirmeler yapılacağının söylendiğini ancak bu konuda bir gelişme olmadığını belirten asistan hekimler, sorunlarını anlatmak için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden talep ettikleri randevuya da yanıt alamadıklarını kaydetti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bazı bölgelerde sıcaklık azalacak - Haritalı
07 Ekim 2020 06:30		 Estergon Kalesi alev alev yandı
07 Ekim 2020 04:30
Kastamonu Valisi Çakır'ın Kovid-19 testi negatife döndü
06 Ekim 2020 23:35		 Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada
06 Ekim 2020 21:02
Batı Akdeniz için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
06 Ekim 2020 20:32		 'Rahat atlatırım diye düşünürken en kötü atlatanlardanım'
06 Ekim 2020 20:08
Koronavirüsü fırsata çevirdi, kağıt bardak tesisi kurdu
06 Ekim 2020 19:23		 Otobüsten indirilmek istendi, şoförü tehdit etti
06 Ekim 2020 19:14
Araçları geçici plakayla trafiğe çıkarılan sürücülere ceza
06 Ekim 2020 19:11		 Bilim Kurulu Üyesi: Hayatını kaybeden hastanın son sözlerini unutamıyorum
06 Ekim 2020 18:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:48 - Asistan hekimler çözüm bekliyor07:35 - 23 milyon dolarlık tuvalet uzaya ulaştı07:20 - Çanakkale Köprüsü için 70 metre sınırı07:12 - Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı07:05 - Ermeni ordusu on günde dağıldı06:50 - Tahribat, yatırımla silindi
06:40 - Ambargo tehdidi sökmez06:30 - Bazı bölgelerde sıcaklık azalacak - Haritalı06:10 - Ayasofya'ya 2 özel hat04:30 - Estergon Kalesi alev alev yandı04:28 - Terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında04:12 - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
04:09 - Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı02:53 - Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik02:50 - 7 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı01:59 - Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası01:15 - BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı
00:27 - Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
7 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Kamu çalışanları için sertifika programı
Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı
BAE destekli GGK'ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı
Estergon Kalesi alev alev yandı
İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik
Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
Ambargo tehdidi sökmez
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Guccinin son Çalışması 1
Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'nu kızdıran soru 1
patent 2
2020-2021 Futbol Şampiyonun Tottenham olması 3
pardus 1
din 4
mantalite 1
kuluçka 1
hartama 1
Kalaba 2
SON İLANLAR
Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pehlivanköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam