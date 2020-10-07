Asistan hekimler çözüm bekliyor

Milliyet'ten Görkem Evci'nin haberine göre: Koronavirüs salgını nedeniyle açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asistan hekimleri görev yapıyor. Hem kendi hastanelerindeki görevlerini ve eğitimlerini sürdürüp hem de Acil Durum Hastanesi'nde nöbet tutan hekimler, bu yükün Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde olduğu gibi diğer hastanelerle paylaştırılmasını talep ediyor. Kesintisiz 32 saat görev yapan asistan hekimler, Acil Durum Hastanesi'ndeki 8 saatlik poliklinik vardiyalarında yemek molasına izin verilmemesinden de şikayetçi.

4 referans hastaneden biri

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinden itibaren Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul'da belirlenen dört referans hastaneden biri olarak süreçte aktif rol aldı. Bu süreçte pandemi hastanesine dönüştürülen hastanede hekimler ve yardımcı sağlık personeli, servis farkı gözetilmeksizin mesai saatlerinin üzerinde görev yaptı. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılması ile birlikte de Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asistan hekimleri, yardımcı sağlık personelinin büyük kısmı ile birlikte Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde görevlendirildi. Böylece Acil Durum Hastanesi'nin kadrosu, çevre hastanelerden kısa süreli görevlendirilen pratisyen hekimler ile Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asistan hekimleri ve yardımcı sağlık personelinden oluştu.

Fazladan 70 saat çalışma

Asistan hekimler, vaka sayısının azaldığı dönemde hasta yükü fazla olmadığından her iki hastanedeki görevlerini de yerine getirebildiklerii ancak vakaların yeniden artmasıyla birlikte iş yükünü karşılamakta güçlük çektiklerini belirtiliyor. Asistan hekimler, hem kendi hastanelerinde hem de görevlendirildikleri hastanede nöbetleşe çalışarak bu yükü karşılaşamaya çalışıyor. Bu nedenle ayda fazladan 70 saate kadar çalışmak zorunda kalıyor.

Asistan hekimler, Acil Durum Hastanesi'ndeki 8 saatlik poliklinik vardiyasında yemek molasına izin verilmediğini ifade ediyor. Siperlik, maske gibi koruyucu ekipmanla görev yapan doktorların, pratik bir şekilde yemek yeme imkanı da bulunmuyor. Tıbbi sekreter sayısı yeterli olmadığı için işlem girişlerinin de yine hekimler tarafından yapıldığı belirtiliyor. Bu da hekimlerin asıl işlerinin aksamasına neden oluyor. Bu süreçte Kovid-19'a yakalanan hekimler nedeniyle azalan iş gücü de diğer hekimlerin iş yüklerini artırıyor.

Doktorların talebi, bu hastaneye yapılan görevlendirmelerin artması, yükün Avrupa Yakası'ndaki diğer hastanelerle de paylaşılarak azaltılması. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ndeki nöbetlerin farklı hastanelere dağıtıldığına dikkat çeken hekimler, aynı sistemin Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde de uygulanmasını istiyor.

Asistanların asıl şikayeti ise Kovid-19 nedeniyle kendi alanlarında almaları gereken eğitimlerinden geri kalmak. Kendi alanlarında yeterince eğitim alamadıklarını düşünen asistan hekimler, uzman doktor olduklarında yetersiz kalmaktan endişe duyuyor.

İki hastanede 32 saat

Murat Dilmener'de görev yapan bir asistan hekimin bir günü şöyle geçiyor: 08.00'den akşam 16.00'ya kadar Acil Durum Hastanesi'nde görev yapıyor. Ardından Dr. Sadi Konuk'a gelerek saat 16.00'da başlaması gereken nöbeti devralıyor. Bir sonraki gün sabah 08.00'deki nöbeti devreden asistan hekim, tekrar Acil Durum Hastanesi'ne dönüp akşam 16.00'ya kadar çalışıyor.

Randevu alamıyorlar

Haziran ayında Acil Durum Hastanesi'ne yeni görevlendirmeler yapılacağının söylendiğini ancak bu konuda bir gelişme olmadığını belirten asistan hekimler, sorunlarını anlatmak için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden talep ettikleri randevuya da yanıt alamadıklarını kaydetti.