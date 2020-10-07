HDP'lileri arayan siyasetçilere tepki
|07 Ekim 2020 08:01
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Soylu, "HDP'ye telefon açıp 37 kişiyi öldürdünüz, daha fazla öldürseydiniz mi dediler yoksa öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular? Atatürk büstlerini yıktığınız için iyi yaptınız, aferin mi dediler?" ifadelerini kullandı.
Açılışa katıldı
Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Terörle mücadele operasyonlarında son durumu anlatan Soylu, Tunceli'de önceki gün biri kırmızı, biri turuncu kategoriden olmak üzere iki; Diyarbakır'da da dört teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsattı. Soylu, "Bunlardan (Diyarbakır'daki operasyon) bir tanesi kırmızı kategoridedir. Bizim o bölgede sözde özel kuvvetler sorumlusu olarak bildiğimiz bir teröristtir" bilgisini verdi. Soylu, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin şunları kaydetti:
'Fatiha mı okudular?'
"PKK'nın talimatıyla Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda bu kararı alıp ondan sonra sokaklara insanları davet edip yakmayı, yıkmayı, terör örgütünün talimatıyla yerine getirenleri telefonla aramak ne demektir? Siyasi partilerin genel başkanlarına sesleniyorum, 3 siyasi partinin genel başkanının benim bilebildiğim kadarıyla HDP Genel Merkezi'ni arayıp bu talimatları veren hukuk çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra geçmiş olsun dileği iletmeleri ne demektir?
HDP'ye telefon açıp '37 kişiyi öldürdünüz, daha fazla öldürseydiniz' mi dediler yoksa telefonda öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular? Atatürk büstlerini yıktığınız için 'iyi yaptınız, aferin' mi dediler? Niçin geçmiş olsun dediler?"
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