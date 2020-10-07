AYM, infaz düzenlemesini iptal etmedi. Başkan dahil 7 üye şerh koydu
Anayasa Mahkemesi, 100 bin kişiyi tahliye eden yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali talebini, yasanın özel af niteliğinde olmadığı gerekçesiyle reddetti. Karar, 7'e karşı 9 oyla alındı.
|07 Ekim 2020 08:21
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Anayasa Mahkemesi yeni infaz yasasının şekil yönünden tümünün iptal talebini görüştü. Mahkeme özel af niteliğinde olmadığı gerekçesiyle, iptal istemini reddetti. Mahkeme Başkanı Zühtü Aslan dahil 7 üye şerh koydu
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