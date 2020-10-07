'Fındık' bile maskesini çıkarmıyor

Bursa İnegöl'e bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Zoraslan (49), 2 yıl önce oğlu için köpek aldı.

Geçen sürede köpek ile arasında bağ oluşan ve köpeğe 'Fındık' ismini veren Zoraslan, gittiği her yere 'Fındık'ı da götürmeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kuralının gelmesiyle birlikte, kendisinin yanı sıra köpeğine de maske takan Zoraslan, köpeğini de bu duruma alıştırdı. Diğer hayvanlara kıyasla maskeyi yüzünden çıkarmayan Fındık, çevredeki vatandaşların da ilgi odağı oldu.

'ALIŞKANLIK EDİNDİ'

Fındık'ın peşinden hiç ayrılmadığını söyleyen Zoraslan, "Besledim, büyüttüm. Peşimden ayrılmamaya başladı. Hastaneye, camiye, kahveye gidiyorum, o da benimle beraber geliyor. 24 saat yanımda. Benim bir arkadaşım. Bana çok sadık. Maske takmaya başladık, hiç çıkarmadı. İnsanların bazıları maske kullanmıyor ama benim köpeğim takıyor. Alışkanlık edindi. Mutlu oluyorum. Hayvanlara işkence, zulüm yapanları görüyoruz. Köpeğime 10 bin TL para verdiler, satmadım. Değeri parayla biçilmez" dedi.