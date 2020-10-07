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Doktorlar uyardı: Gençliğinize güvenmeyin!

Yoğun bakım uzmanı Dr. Nurdan Ünlü "Yaşlıların boşalttığı yoğun bakımlarda şimdi gençler var" derken anestezi uzmanı Dr. Hatice Kaya Özdoğan da "Genç hasta sayısı azımsanamayacak kadar arttı" diye konuştu.
 07 Ekim 2020 08:27
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Doktorlar uyardı: Gençliğinize güvenmeyin!

Adana'da da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorlar, son zamanlarda Covid-19 hastaları arasında gençleri daha sık görmeye başladıklarını söylediler.

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü "Hasta sayısındaki artış sebebiyle fazladan yoğun bakımlar, servisler açmak zorunda kaldık. İşin en üzücü tarafı da gençlerin sayısının ciddi oranda artması.

Yüzde 25'lere varan yoğun bakım gerektiren genç hasta sayısı var. 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda hiç ikinci bir hastalığı olmayan hastalarımız mevcut yoğun bakımlarda.

Yaşlıların boşalttığı yoğun bakım yataklarında gençler tedavi görmeye başladı" dedi. Koronavirüse yakalanıp tedavi olduktan sonra yeniden işinin başına dönen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hatice Kaya Özdoğan da "Tam rahatladık derken birinci dalgada ikinci pik dönemine girdik. Bu dönemde genç hasta sayısı azımsanamayacak kadar artmış durumda. Bu bir yaşlı hastalığı değil. Gençler de sıklıkla bu hastalığa yakalanıyor. Yetişkinlerdeki gibi ciddi seyredip hayatını kaybeden gençler var" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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