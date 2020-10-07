1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 8 kişiye gözaltı

Başkent'te 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlük nedeniyle 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
 07 Ekim 2020 08:33
+Aa- Yazdır
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 8 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2009'daki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı oldukları ve bu şekilde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işledikleri şüphesiyle 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, şüphelilerden 5'inin şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Teröristbaşı Karayılan'ın yakın korumalarının üstüne çizik atıldı
07 Ekim 2020 09:36		 Terör örgütüne yönelik sonbahar- kış operasyonları başladı
07 Ekim 2020 09:19
Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı
07 Ekim 2020 07:12		 Terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında
07 Ekim 2020 04:28
Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı
06 Ekim 2020 22:35		 5 PKK'lı terörist, hava harekatları ile etkisiz hale getirildi
06 Ekim 2020 21:03
Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu
06 Ekim 2020 18:39		 Samsun'da bir doçent FETÖ'den tutuklandı
06 Ekim 2020 18:08
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
06 Ekim 2020 17:53		 2 ilde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
06 Ekim 2020 17:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:36 - Teröristbaşı Karayılan'ın yakın korumalarının üstüne çizik atıldı09:19 - Terör örgütüne yönelik sonbahar- kış operasyonları başladı09:09 - Uzman Çavuş görev dönüşü kazada şehit oldu09:06 - Süt ürünlerinde pes dedirten hileler!09:04 - Rahim nakli sonrası dünyaya gelen ilk bebek09:00 - Sultan'ın gecekondusu yeniden hayat buldu
08:54 - Maskede 'merdiven altı' uyarısı: Ağzı kapatan her şey maske değildir!08:33 - Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 8 kişiye gözaltı08:29 - EÜAŞ'ın ana statüsü bütünüyle değiştirildi08:28 - Korona aşısında son durum08:27 - Doktorlar uyardı: Gençliğinize güvenmeyin!08:25 - Sahte belge düzenleyen mükelleflerin hızlıca tespiti için Tebliğ yayınlandı
08:21 - AYM, infaz düzenlemesini iptal etmedi. Başkan dahil 7 üye şerh koydu08:21 - 'Fındık' bile maskesini çıkarmıyor08:15 - SPK başkan vekilliğine ve üyeliklerine atama yapıldı08:12 - Yüz yüze eğitim döneminde cumartesi okul mu olacak?08:08 - Biden'dan skandal Türkiye çağrısı: Baskı yapın
08:05 - İnşaat mühendisinin 1 kilometrelik hız zaferi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı
AYM, infaz düzenlemesini iptal etmedi. Başkan dahil 7 üye şerh koydu
SPK başkan vekilliğine ve üyeliklerine atama yapıldı
Kamu çalışanları için sertifika programı
Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
Estergon Kalesi alev alev yandı
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 8 kişiye gözaltı
Asistan hekimler çözüm bekliyor
Ambargo tehdidi sökmez
İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vergi levhası 3
kuluçka 1
Girdi 3
radamel falcao 2
Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'nu kızdıran soru 1
M.United,Portolu Telles'i alınca Galatasaray'ın Para Kazanması 3
bütçe 1
halkın çok tükettiği balıklar 3
tüik'in eylül 2020 enflasyon açıklaması 1
Kamu Alım Garantisi 1
SON İLANLAR
Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pehlivanköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam