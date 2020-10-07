Uzman Çavuş görev dönüşü kazada şehit oldu
Kocaeli'de görev yapan Uzman Çavuş Orkun Eyice görev dönüşü trafik kazasında hayatını kaybederek şehit oldu.
|07 Ekim 2020 09:09
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