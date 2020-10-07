Estetik yaptırdığı dudağı çürüyerek düştü
|07 Ekim 2020 09:38
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Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu'na, yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorlar tarafından, "Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" önerisinde bulunuldu.
Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi.
Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.
Bir sabah uyandığında çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Psikolojik olarak çok kötü olduğunu söyleyen Uzunoğlu, "Dudağımın kötü görüntüsü nedeniyle yakın çevremi kaybettim. Maskeyle kendimi kamufle ediyorum" diye konuştu.
Gülmeyi unuttuğunu, mimiklerini kaybettiğini aktaran Uzunoğlu, "Kahve içmeyi, sıcak yemek yemeyi özledim. Dudağınız yoksa siz tam olamıyorsunuz" dedi.
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