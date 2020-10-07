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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyareti için Ankara'dan hareket etti.
 07 Ekim 2020 09:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'ı kapsayan günübirlik çalışma ziyareti için Ankara'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan'a iki ülkeyi kapsayan ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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