Eşine günlerce işkence yaptı, kerpetenle ayak tırnaklarını kesti
|07 Ekim 2020 09:52
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Şanlıurfa'da herkesin kanını donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, eve kilitlediği eşine günlerce işkence yapıp kerpetenle ayak tırnaklarını çekti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşanan olayda, iddiaya göre İ.A., 3 çocuk annesi yabancı uyruklu eşi M.N'yi (28) bir eve kilitleyip günlerce işkence yaptı.
Olayı fark edenler polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, kadını kurtarıp ambulansla hastaneye gönderdi.
KAN DONDURAN DETAYLAR
Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan kadının tırnaklarının koparıldığı, vücudunun her yerinde işkence izleri olduğu, yaralarının kurtlandığı belirlendi.
POLİS CANİYİ YAKALADI
Polis ekipleri kadına günlerce işkence yaptığı iddia edilen caniyi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgi soruşturma devam ediyor.
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