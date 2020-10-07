Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darp etti
|07 Ekim 2020 09:57
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Erzincan'da otomobilin çarptığı kadının oğlu, sürücüye saldırdı. Sürücü, genç adam tarafından onlarca insanın gözü önünde tekme tokat darp edildi.
Kaza, Erzincan merkez Nerim Tombul Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki otomobil, oğluyla beraber yürüyen kadına kazara çarptı. Yere düşen kadın yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine ambulans beklenirken, yaralı kadının oğlu kaza yapan sürücüye saldırdı. Sürücüyü tekme tokat darp eden genç adamı sakinleştirmekte çevrede toplanan vatandaşlar da yetersiz kaldı.
Kısa bir süre sonra olay yerine polis ekipleri gelerek saldırgan genç adama müdahale ederek kontrol altına aldılar.Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerinde kısa süreliğine gözaltına alınan genç adam darp edilen sürücünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.Darp sonrası kafasından yaralanan sürücü de kazayla ilgili ifade verdikten sonra tedavi olmak için hastaneye gitti.Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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