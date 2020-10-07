1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darp etti

Erzincan'da otomobilin çarptığı kadının oğlu, sürücüye saldırdı.
 07 Ekim 2020 09:57
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Erzincan'da otomobilin çarptığı kadının oğlu, sürücüye saldırdı. Sürücü, genç adam tarafından onlarca insanın gözü önünde tekme tokat darp edildi.

Kaza, Erzincan merkez Nerim Tombul Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki otomobil, oğluyla beraber yürüyen kadına kazara çarptı. Yere düşen kadın yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine ambulans beklenirken, yaralı kadının oğlu kaza yapan sürücüye saldırdı. Sürücüyü tekme tokat darp eden genç adamı sakinleştirmekte çevrede toplanan vatandaşlar da yetersiz kaldı.

Kısa bir süre sonra olay yerine polis ekipleri gelerek saldırgan genç adama müdahale ederek kontrol altına aldılar.Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerinde kısa süreliğine gözaltına alınan genç adam darp edilen sürücünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.Darp sonrası kafasından yaralanan sürücü de kazayla ilgili ifade verdikten sonra tedavi olmak için hastaneye gitti.Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
07 Ekim 2020 10:54		 Trafik tartışmasında bıçak kullanan kişiyi yaralayan polis gözaltına alındı
07 Ekim 2020 10:52
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
07 Ekim 2020 10:51		 Eşine günlerce işkence yaptı, kerpetenle ayak tırnaklarını kesti
07 Ekim 2020 09:52
Tahribat, yatırımla silindi
07 Ekim 2020 06:50		 Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
06 Ekim 2020 23:45
Tartıştığı polise bıçak çeken kişiyi polis silahla yaraladı
06 Ekim 2020 23:02		 Boynuna ip dolanan Esmanur yaşama tutunamadı
06 Ekim 2020 20:57
Bilecik'te ambulans çekiciye çarptı: 2 yaralı
06 Ekim 2020 20:20		 Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti
06 Ekim 2020 19:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:17 - Doktorlar anlatıyor: Genç yaştaki hastalarımı kaybettim11:11 - Tehlikeli madde taşımacılığı hükümlerine erteleme11:08 - ÖSYM, sınav başvurularında fotoğraf güncellemesini dijital ortama taşıdı11:07 - Gram altın 477 lira seviyelerinde10:59 - Bakan, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı10:54 - Gaziantep'te kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
10:52 - Trafik tartışmasında bıçak kullanan kişiyi yaralayan polis gözaltına alındı10:51 - Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı10:39 - Dolar 7,85'i, Euro 9,20'yi geçti10:39 - Koronavirüse karşı kolonya sürdü, ehliyetine el konuldu10:29 - Eylülde en fazla reel getiri dolarda oldu10:19 - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi
10:17 - İzolasyonda olan çalışanlar için rapor kolaylığı10:14 - Benzin ve motorine zam bekleniyor10:10 - Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi gönüllü aşı oldu10:09 - KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak10:09 - Borsa güne düşüşle başladı
10:05 - Danıştay ilçeye görevlendirilen üniversite personelinin işlemini hukuka uygun buldu!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı
KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
AYM, infaz düzenlemesini iptal etmedi. Başkan dahil 7 üye şerh koydu
Yüz yüze eğitim döneminde cumartesi okul mu olacak?
SPK başkan vekilliğine ve üyeliklerine atama yapıldı
Kamu çalışanları için sertifika programı
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 8 kişiye gözaltı
Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Bakan, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deli bielsa 1
Guccinin son Çalışması 1
somurmak 3
Küçük ay 1
Minsk 1
Gümrük Vergisi Muafiyeti 1
Mikroplastik 1
meyane 1
Fırsat ürünleri 1
Madagaskar halkının ölü çıkarma geleneği 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam