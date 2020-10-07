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KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak

ÖSYM, KPSS 2020/13 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 65 tekniker, 97 mühendis, 2 şehir plancısı, 3 mimar olmak üzere 170 sözleşmeli personel alınacak
 07 Ekim 2020 10:09
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KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak

ÖSYM, KPSS 2020/13 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli 170 personel alınacak

KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 12 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Genel Bilgiler

TABLO-1 Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

TABLO-2 Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Ön Lisans)

Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Lisans)

Mezun Olunan Ön Lisans Programı

Mezun Olunan Lisans Programı

Dilekçe
Memurlar.Net
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