KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
|07 Ekim 2020 10:09
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ÖSYM, KPSS 2020/13 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli 170 personel alınacak
KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 12 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
TABLO-1 Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar
TABLO-2 Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar
Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Ön Lisans)
Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Lisans)
Mezun Olunan Ön Lisans Programı
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