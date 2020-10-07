Borsa güne düşüşle başladı
|07 Ekim 2020 10:09
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Açılışta BIST 100 endeksi, 3,61 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 1.150,10 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,19 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,04 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,91 ile turizm oldu.
Dün gün içinde 1.170 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 1.153,71 puandan tamamladı.
Analistler, jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın bu akşam saat 21.00'de yayımlanacak toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.
ABD'de, ekonomiyi teşvik paketinin 3 Kasım'daki başkanlık seçiminin sonrasına bırakıldığını ve bunun da pay piyasalarını baskıladığını dile getiren analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğuna değinerek, bu seviyenin altında 1.120 desteğinin, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.
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