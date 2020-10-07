İzolasyonda olan çalışanlar için rapor kolaylığı
|07 Ekim 2020 10:17
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüs nedeniyle izolasyonda olan çalışanların hastaneye gitmeden iş göremezlik ödeneği alabileceği düzenlemenin hayata geçirildiğini açıkladı.
Bakan Selçuk, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporunu kolaylaştırdıklarını belirtti.
Geçtiğimiz dönemde bulaş riski nedeniyle izolasyonda olan kişiler ancak doktorlara başvurarak istirahat raporu alabiliyordu.
''İZOLASYONDA OLANLAR RAPOR İÇİN DOKTORA GİTMEYECEK''
Yeni düzenlemede filyasyon ekiplerinin düzenlediği rapor geçerli olacak.
Zehra Zümrüt Selçuk "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi.
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