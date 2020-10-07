Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi
Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, gözaltına alınan meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarının sayısı 21'e yükseldi.
|07 Ekim 2020 10:19
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Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, gözaltına alınan meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarının sayısı 21'e yükseldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski emniyet mensuplarına yönelik çalışma kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Zanlılar emniyete götürüldü.
Samsun merkezli, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmıştı.
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