Eylülde en fazla reel getiri dolarda oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, eylülde en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,53 ile dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 0,5 kazandırırken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,02, BIST 100 endeksi yüzde 1,72, külçe altın yüzde 1,74 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,82 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 2,17 ve DİBS yüzde 0,62 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,09, külçe altın yüzde 0,11 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,19 kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,81, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,98 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 4,53 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,39, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,35 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,78, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,22 yatırımcısına kaybettirdi.

- Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,05 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yıllık yüzde 23,62, dolar yüzde 15,41, DİBS yüzde 1,68, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,09 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 4,75 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 26,48, dolar yüzde 18,08, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,45, DİBS yüzde 4,03 oranında kazandırdı, BIST 100 endeksi yüzde 2,55 kayba neden oldu.