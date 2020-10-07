Dolar 7,85'i, Euro 9,20'yi geçti
Dolar ve Euro güne yükselişle başladı. Saat 10,40 itibariyle dolar 7,85'ten, Euro 9,22'den işlem görüyor.
|07 Ekim 2020 10:39
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