1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüse karşı kolonya sürdü, ehliyetine el konuldu

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde polis denetiminde iddiaya göre 0.27 promil alkolü olduğu tespit edilen ticari araç sürücüsü Mehmet Kabataş'a (52) para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.
 07 Ekim 2020 10:39
+Aa- Yazdır
Koronavirüse karşı kolonya sürdü, ehliyetine el konuldu

Alkol kullanmadığını öne süren, hastanede yaptırdığı testinde ise kanında alkole rastlanılmadığını belirten Kabataş, alkollü çıkmasının sebebinin koronavirüsten korunmak için yüzünü kolonya ile dezenfekte etmesi olduğunu söyledi.

Gülyalı ilçesinde, 28 Haziran gecesi saat polis kontrol noktasında kullandığı ticari aracı ile durdurulan Mehmet Kabataş'a alkol testi yapıldı. Test sonucunda 0.27 promil alkollü çıkan sürücüye bin 228 lira para cezası uygulandı, 20 ceza puanı kesilerek, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Alkol kullanmadığını öne süren Kabataş, aynı gece Ordu Devlet Hastanesi'nde test yaptırdı. Test sonucunda kanında alkol rastlanılmayan sürücü, kontrolden kısa bir süre önce koronavirüsten korunmak için el ve yüzünü kolonya ile dezenfekte ettiğini, alkollü çıkmasının nedeninin kolonya olduğunu öne sürdü. Kabataş, Ordu 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak cezaya itiraz etti. Mahkeme belirtilen yasal süre içerisinde kan testi yaptırmadığı gerekçesiyle aldığı raporu geçersiz sayarak başvuruyu reddetti. Kabataş, karara üst mahkemeye başvurarak itiraz etti.

'KANIMDA ALKOL ÇIKMADI'

Yaşananları anlatan Mehmet Kabataş, "Kavşakta ellerime ve yüzüme kolonya sürdüm. Yaklaşık 1 dakika yolumuza devam ettikten sonra polisler kontrol noktasında bizi durdurdu, alkolmetreye üfletti. Cihaz 0.27 promil alkollü olduğumu gösterdi. Polisler 'alkollüsün' diyerek, arabamı kenara çektirdi.

Polislere 'alkol kullanmadığım, yolda yüzüme kolonya sürdüm ve bu nedenle alkol çıkabilir' dedim. Bana ceza kestiler. Arabayı kullanması için yeğenimi çağırdım ve hastaneye gittim. Test sonuçlarında kan değerlerinde alkol çıkmadı. Yargıya başvurdum. Mahkeme kan tahlili için 95 dakika içerisinde tahlil olmam gerektiğini belirterek başvurumu reddetti. Cihazın arızalı olabileceğini, çalışmış olduğum birimdeki insanlara sorularak alkol kullanıp kullanılmadığımın tespit edilebileceğini ifade ettim ancak bunlar da kabul görmedi. Hukuk mücadelem sürüyor. Eğer benim haklı olduğum kabul edilirse, ödemiş olduğum cezayı geri almak istiyorum" dedi.

'KOLONYA KULLANSAK DENETİMDE TAKILIYORUZ'

Cezayı ödediğini anlatan Kabataş, "Bölgemizde fındık hasadı yapıldı. Şoför olmadan bahçeme gidemedim. Eşim hastanede çalışıyordu, onu işe getirip götürüyordum ancak bu süreçte sıkıntı yaşadık. Ya bir yakınımızı çağırıyorduk ya da yoldan geçen birinden rica ediyorduk. Kolonya kullanmasak pandemi var, kullansak denetimde, üflemede takılıyoruz, ehliyetimiz alınıyor. Seyir halindeyken yüzünüze kolonya sürmeyin. Alkolmetreye üflemeden önce yüzünüzü yıkayın" diye konuştu.

'KOLONYA SÜRDÜM 'ALKOLLÜ ÇIKTIM' TIBBEN MÜMKÜN DEĞİL'

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt ise, kanda alkol değeri bulunmaması halinde, ölçüm yapılan cihazlarda hata olabileceğini söyledi. Enginyurt, "Kolonyayı elime sürdüm, yüzüme sürdüm, alkollü çıktım' denmesi tıbben mümkün değildir. Bunun iki sebebi vardır. Ya sürücü yalan söylüyordur, gerçekten alkol almıştır. İkinci sebep ise alkolmetrenin kalibrasyonu bozuktur. Bunlar çok hassas cihazlar olduğu için sık sık kalibre edilmesi gerekiyor. Çünkü bizim hastanelerde kullandığımız alkolmetreler de aynı şekildedir. Keza tüm tıbbi malzemeler kalibrasyon gerektiriyor. Kalibrasyon bir cihazın doğru ölçümü yaptığının test edilmesidir. O cihazlar çok sık test edilmediği takdirde, kalibrasyon ayarları bozulacağı için, bir önceki sürücünün alkollü sürücünün değerini tekrar karşımıza getirebilir. Kalibre edilmemiş cihazlarda bununla biz karşılaşıyoruz. Kolonya içilmediği takdirde, nefes yoluyla ölçmüş olduğumuz alkolmetrelerde alkol çıkmaz. Alkollü mendilde de, dezenfektanda da, kolonyada da çıkmaz. Kanda alkol değeri bulunmuyorsa ölçüm yapılan cihazda arıza vardır" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tehlikeli madde taşımacılığı hükümlerine erteleme
07 Ekim 2020 11:11		 Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
07 Ekim 2020 09:48
YÖK, kampüslerdeki hijyen kriterlerini belirledi
07 Ekim 2020 09:41		 EÜAŞ'ın ana statüsü bütünüyle değiştirildi
07 Ekim 2020 08:29
Sahte belge düzenleyen mükelleflerin hızlıca tespiti için Tebliğ yayınlandı
07 Ekim 2020 08:25		 Çanakkale Köprüsü için 70 metre sınırı
07 Ekim 2020 07:20
Ayasofya'ya 2 özel hat
07 Ekim 2020 06:10		 Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası
07 Ekim 2020 01:59
Bakanlığına bağlı yapıların deprem kriterleri belirlendi
06 Ekim 2020 23:57		 Ankara'da Kovid-19 denetimi: 29 kişiye para cezası
06 Ekim 2020 22:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:18 - Valilerin 'Anadolu aslanı' atışması malaklıya talebi artırdı11:17 - Doktorlar anlatıyor: Genç yaştaki hastalarımı kaybettim11:11 - Tehlikeli madde taşımacılığı hükümlerine erteleme11:08 - ÖSYM, sınav başvurularında fotoğraf güncellemesini dijital ortama taşıdı11:07 - Gram altın 477 lira seviyelerinde10:59 - Bakan, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı
10:54 - Gaziantep'te kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı10:52 - Trafik tartışmasında bıçak kullanan kişiyi yaralayan polis gözaltına alındı10:51 - Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı10:39 - Dolar 7,85'i, Euro 9,20'yi geçti10:39 - Koronavirüse karşı kolonya sürdü, ehliyetine el konuldu10:29 - Eylülde en fazla reel getiri dolarda oldu
10:19 - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi10:17 - İzolasyonda olan çalışanlar için rapor kolaylığı10:14 - Benzin ve motorine zam bekleniyor10:10 - Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi gönüllü aşı oldu10:09 - KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
10:09 - Borsa güne düşüşle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı
KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
AYM, infaz düzenlemesini iptal etmedi. Başkan dahil 7 üye şerh koydu
Yüz yüze eğitim döneminde cumartesi okul mu olacak?
SPK başkan vekilliğine ve üyeliklerine atama yapıldı
Kamu çalışanları için sertifika programı
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 8 kişiye gözaltı
Bakan, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
edin visca 1
M.United,Portolu Telles'i alınca Galatasaray'ın Para Kazanması 3
din 3
altay bayındır'ın milli takıma alınmaması 1
ucuzluk market soğanları 1
Girdi 3
önce hapse atıp,sonra ona suç uydurmak 2
nümayiş 1
maslak 1
2020-2021 Futbol Şampiyonun Tottenham olması 2
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam