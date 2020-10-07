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Gaziantep'te kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
Gaziantep'te, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
|07 Ekim 2020 10:54
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Gaziantep'te, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Dün, Şahinbey ilçesi Mevlana Mahallesi'nde tartıştığı kocası M.T'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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