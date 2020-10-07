1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'te kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Gaziantep'te, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
 07 Ekim 2020 10:54
+Aa- Yazdır
Gaziantep'te kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Gaziantep'te, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Dün, Şahinbey ilçesi Mevlana Mahallesi'nde tartıştığı kocası M.T'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Trafik tartışmasında bıçak kullanan kişiyi yaralayan polis gözaltına alındı
07 Ekim 2020 10:52		 Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
07 Ekim 2020 10:51
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darp etti
07 Ekim 2020 09:57		 Eşine günlerce işkence yaptı, kerpetenle ayak tırnaklarını kesti
07 Ekim 2020 09:52
Tahribat, yatırımla silindi
07 Ekim 2020 06:50		 Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
06 Ekim 2020 23:45
Tartıştığı polise bıçak çeken kişiyi polis silahla yaraladı
06 Ekim 2020 23:02		 Boynuna ip dolanan Esmanur yaşama tutunamadı
06 Ekim 2020 20:57
Bilecik'te ambulans çekiciye çarptı: 2 yaralı
06 Ekim 2020 20:20		 Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti
06 Ekim 2020 19:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:18 - Valilerin 'Anadolu aslanı' atışması malaklıya talebi artırdı11:17 - Doktorlar anlatıyor: Genç yaştaki hastalarımı kaybettim11:11 - Tehlikeli madde taşımacılığı hükümlerine erteleme11:08 - ÖSYM, sınav başvurularında fotoğraf güncellemesini dijital ortama taşıdı11:07 - Gram altın 477 lira seviyelerinde10:59 - Bakan, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı
10:54 - Gaziantep'te kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı10:52 - Trafik tartışmasında bıçak kullanan kişiyi yaralayan polis gözaltına alındı10:51 - Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı10:39 - Dolar 7,85'i, Euro 9,20'yi geçti10:39 - Koronavirüse karşı kolonya sürdü, ehliyetine el konuldu10:29 - Eylülde en fazla reel getiri dolarda oldu
10:19 - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi10:17 - İzolasyonda olan çalışanlar için rapor kolaylığı10:14 - Benzin ve motorine zam bekleniyor10:10 - Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi gönüllü aşı oldu10:09 - KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
10:09 - Borsa güne düşüşle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Doktor, öğretmen, hemşire ve polis dahil 24 FETÖ gözaltısı
KPSS 2020/13 tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları 170 personel alacak
AYM, infaz düzenlemesini iptal etmedi. Başkan dahil 7 üye şerh koydu
Yüz yüze eğitim döneminde cumartesi okul mu olacak?
SPK başkan vekilliğine ve üyeliklerine atama yapıldı
Kamu çalışanları için sertifika programı
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 8 kişiye gözaltı
Bakan, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Sözcü Aksoy'dan AİHM'ye çok sert tepki: Elde ettiği itibarını lekelemiştir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yunan mitolojisi 1
uyanış büyük selçuklu 1
Müstahkem 1
namı diğer 2
ucuzluk market soğanları 1
Bidenden Ayasofya hakkında küstah çıkışı 2
Gümrük Beyannamesi 1
Maskesini yarım takan yaşlı amcaya tokat atmak 3
Vergi Matrahı 1
masterchef 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi Engelli İşçi Alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 bilişim personeli alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam