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Bakan, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı
 07 Ekim 2020 10:59
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Bakan, kızına fabrika kurduran il müdürünü görevden aldı

Ergene Derin Dejarz AŞ Genel Müdürü, Tekirdağ Eski Çevre Müdürü Mehmet C'nin kızı Esra C. genç yaşına rağmen Türkiye'de belli sayıda bulunan kimyasal atık plastik geri dönüşüm fabrikasının ortağı olması soruşturmaya neden olmuştu.

Tekirdağ Valiliği'nin soruşturmada C'nin fabrikanın yüzde 34 hissesine 10 bin 200 TL vererek ortak olduğu 3 yıl sonra ise fabrikadaki hisselerini Gökhan D. isimli işadamına sattığı ortaya çıkmıştı.

Valiliğin soruşturmasının tamamlamasının ardından Çevre ve Şehiricilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile Ergene ... AŞ Genel Müdürü, Tekirdağ Eski Çevre Müdürü Mehmet C. görevden alındı.

JET HIZIYLA GÖREVDEN ALINDI

Valiliğin soruşturmasını tamamlamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Ceyhan jet hızıyla görevden alındı. Bitmek üzere gelen tesislerin açılışı dahi beklenmeden C. görevden el çektirildi. C.'nin kızı ile ilgili iddiaların rahatsızlık yarattığı bu yüzden görevine son verildiği kaydedildi.

Kaynak: Ferhat Akgün- tekirdagodak.com
Memurlar.Net
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