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ÖSYM, sınav başvurularında fotoğraf güncellemesini dijital ortama taşıdı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: Adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı fotoğrafı, herhangi bir sınav başvurusuna bağlı olmaksızın adaylarımızın kendileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartındaki fotoğraflarıyla güncellenebilecek
 07 Ekim 2020 11:08
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ÖSYM, sınav başvurularında fotoğraf güncellemesini dijital ortama taşıdı

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kayıtlı fotoğraflarını herhangi bir sınav başvurusuna bağlı olmaksızın TC kimlik kartındaki fotoğraflarıyla güncelleyebileceklerini bildirdi.

Aygün, sınavlara başvuru ve kayıt işlemleri sürecinde adayların iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için yürüttükleri çalışmalara yenisini eklediklerini ifade etti.

Yeni çalışmayla artık ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki aday fotoğraflarının TC kimlik kartındaki fotoğrafla güncellenebileceğini belirten Aygün, "Adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı fotoğrafı, herhangi bir sınav başvurusuna bağlı olmaksızın adaylarımızın kendileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartındaki fotoğraflarıyla güncellenebilecek." bilgisini verdi.

Adaylardan, sistemdeki fotoğrafını TC kimlik kartındaki fotoğrafıyla güncellemek isteyenlerin, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (https://ais.osym.gov.tr) ve AİS Mobil uygulamasında yer alan "Profilim" menüsündeki "Fotoğraf Bilgilerim" ekranından "TC Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan" butonuna tıklayarak sistemde mevcut fotoğrafını, TC kimlik kartındaki fotoğrafla güncelleyebileceklerini belirten Aygün, şunları kaydetti:

"Ayrıca, adayların ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacağı sınav başvurularında sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa TC kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenecektir. Bu uygulama sayesinde, TC kimlik kartı edinen tüm adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden sistemdeki fotoğraflarını bireysel olarak istedikleri zaman güncelleyebilecekler."
Anadolu Ajansı
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