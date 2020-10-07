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Çorum'da 'drone' ile maske denetimi yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan 25 bin 367 denetimde, Çevre Kanunu'na muhalefet eden kuruluşlara toplam 181 milyon 655 bin 782 lira ceza uygulandı
 07 Ekim 2020 12:47
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Çorum'da 'drone' ile maske denetimi yapıldı

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında drone ile maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'nda vatandaşların maske denetimini drone ile yaptı.

Maske takmadığı görülen vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılırken, daha önce uyarıldığı belirlenen kişilere para cezası uygulandı.

Kentte vatandaşların büyük oranda maske taktığının gözlemlendiği denetimde, kurallara uygun davranan vatandaşlara teşekkür edildi, maskesi tahrip olmuş kişilere de yeni maske verildi.

Denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı
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