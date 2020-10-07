Çorum'da 'drone' ile maske denetimi yapıldı

MEB'DE İLK DEFA BİR GENEL MÜDÜRLÜK, ÖĞRETMENLERİN KURUM DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMELERİNİ YASAKLADI Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 28.09.2020 tarih ve 13658862 sayılı yazılarıyla; RAM'larda görevli öğretmenler ile BILSEM'lerde görev yapması için belirli kriterlere göre özel olarak seçilen öğretmenlerin geçici olarak diğer kuramlarda veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilmeleri nedeniyle eğitim ve öğretimde aksaklıklar oluştuğundan bu öğretmenlerin kurumları dışında görevlendirilmemeleri ve kurum dışı görevlendirmeye ihtiyaç duyulması halinde bakanlıktan onay alınması talimatını verdi.