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Doktorlar anlatıyor: Genç yaştaki hastalarımı kaybettim

Batman Bölge Devlet Hastanesinde yoğun bakım uzmanı Dr. Mustafa Ay ile kentte özel bir hastanede görevi başında yakalandığı Kovid-19'u yenen Dr. Ahmet Nas, virüse karşı verilen zorlu mücadeleyi anlattı-
 07 Ekim 2020 11:17
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- Batman Bölge Devlet Hastanesinde yoğun bakım uzmanı Dr. Mustafa Ay ile kentte özel bir hastanede görevi başında yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Dr. Ahmet Nas, Kovid-19 ile mücadelede yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'de kararlılıkla yürütülen Kovid-19 ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarından Dr. Ay, AA muhabirine, hastalığın her kişide aynı seyretmediğini söyledi.

"Başlarda 65 yaş üstüne çok yoğunlaştık ama özellikle temmuzdan sonra ilimiz ve çevre illerimizde vakaların artmasıyla 40'lı ve 50'li yaşlarda da çok hastamız oldu. Genç yaşlı fark etmiyor." diyen Ay, kimi zaman ileri yaştakiler virüsü atlatırken, genç hastaları kaybettiklerini belirtti.

Ay, 20'li yaşlarda dahi hastaların yoğun bakımda tedavi gördüğüne dikkati çekerek, zorlu bir süreç yaşadıklarını bildirdi.

Özellikle Ramazan Bayramı'ndan sonra yoğun tempoda çalıştıklarını dile getiren Ay, hastalığın sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları açısından travmatik boyutları olduğunu ifade etti.

- "Bu işten çok etkilendik"

Ay, hastalığı birebir yaşamanın etkilerinin çok farklı olduğuna değinerek, "Hastalarımızın çoğu uyanık, bizimle konuşuyor ama nefes alamamaktan yakınıyorlar. Hastalarımıza bir süre sonra nefesleri maalesef yetmiyor. Bunu yaşamak büyük bir travma. Genç yaştaki hastalarımı kaybettim. Bir gün önce konuşan hastamızın 2-3 gün içerisinde vefat etmesi bizi derinden etkiliyor." dedi.

Yakınlarının hastaları göremediğini, onların yaşadığı sıkıntının daha farklı bir travma olduğunu anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Kimisinin annesi kimisinin babası bazılarının ise kardeşi... Sadece bizim açacağımız bir telefonla, telefondaki bir sesle irtibat kurmaya çalışıyorlar. Bedenen aldığımız yükü bir yana bırakıyorum, psikolojik olarak uyanık hastalarımızın gözümüzün önünde daha da ağırlaşıp neticenin kötü sonuçlanmasını izlemek kaldırılabilir bir yük değil. Mesleğimiz itibarıyla bu işin çok uzağında değiliz ama bu kadar sık olduğu zaman hele hele profil genç olduğu zaman travması ağır oluyor. Bu işten çok etkilendik."

Ay, tüm fiziki ve psikolojik etkiye rağmen hastaların sağlığına kavuşması, şifa bulması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

Yoğun bakımda tedavi gören hastaların çok zorlu ve sıkıntılı bir süreç geçirdiğine işaret eden Ay, bu sorunların yaşanmaması için tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Ay, "Mümkün mertebe maske ve mesafeye dikkat edelim. Kendimizi, ailemizi ve çevremizi koruyalım." diye konuştu.

- "Akılda kalanlar daha çok acı olaylar"

Batman'da özel bir hastanede dahiliye uzmanı Dr. Ahmet Nas da görevini sürdürürken Kovid-19'a yakalandığını, zorlu geçen sürecin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Salgının ülkede görüldüğü günden bu yana çok zorlu ve yorucu bir süreç geçirdiklerini ifade eden Nas, yüzlerce hastaya müdahale ettiklerini belirtti.

Bu süreçte özellikle sağlık çalışanlarında çok ciddi vakalar olduğuna ve kayıpların da yaşandığına işaret eden Nas, "Sadece sağlık çalışanları değil, sevdiklerimiz, komşularımız, akrabalarımızdan maalesef hayatını kaybedenler oldu. Bu süreçte bu tür acılarla da karşı karşıya kaldık." dedi.

Nas, yoğun bakımda tedavi gören hastalarda ciddi bir ölüm korkusu oluştuğunu, bunun belirsizlikten kaynaklandığını dile getirerek, "Ben de Kovid-19 geçirdim. Sağlık çalışanları da dahil hemen herkeste ölüm korkusu oluşuyor." diye konuştu.

Her iyileşen hastayla büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Nas, şunları kaydetti:

"Kayıplarımız akılda kalıyor. Yakın zamanda bir doktor arkadaşımızın babasını kaybettik. Arkadaşımızın babası yaklaşık 20 gün hastanemizde tedavi gördü. Hastalıkla mücadelede uzun bir süre yanımızdaydı. Tam iyileşiyor derken ortaya çıkan bir komplikasyon neticesinde hayatını kaybetti. Bu da beklenmedik bir ölümdü. Bundan dolayı bizi çok üzen bir ölüm oldu. Bu hastalıkla ilgili unutamadıklarımız genellikle acılar üzerine. İyileşen hastalar güldürse de akılda kalanlar daha çok acı olaylar."
Anadolu Ajansı
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