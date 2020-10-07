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Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|07 Ekim 2020 11:38
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Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Operasyonların kesintisiz süreceği kaydedildi.
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