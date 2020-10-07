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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat, gözaltına alındı
 07 Ekim 2020 12:01
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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat E.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli E.K, emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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