Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif Komisyonda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
|07 Ekim 2020 12:34
|+Aa- Yazdır
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.
Komisyonda dün yapılan görüşmelerde, teklifin ilk 6 maddesi kabul edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler içeren teklif komisyonda
06 Ekim 2020 17:25
|TBMM Karma Komisyonu, tecavüz suçlaması bulunan vekil için toplanacak
21 Eylül 2020 12:52
|Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor TBMM'de
03 Eylül 2020 13:33
|Komisyon, cinsel saldırı suçlaması olan vekil için kararını verdi
24 Ağustos 2020 14:54
|Bağımsız Milletvekili Çelik, TBMM'de sözlü savunmasını verdi
20 Ağustos 2020 13:01
|Çelik, cinsel saldırı iddiasını reddetti
12 Ağustos 2020 08:54
|Dilekçe Komisyonuna en çok başvuru üç büyük ilden
08 Ağustos 2020 13:16
|13 saatlik sosyal medya tartışması: Twitter'ın avukatı mısınız?
25 Temmuz 2020 09:30
|Sosyal medya düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda
23 Temmuz 2020 16:18
|Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
22 Temmuz 2020 11:44