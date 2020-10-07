Muhittin Böcek'in klinik seyri kritik
|07 Ekim 2020 12:36
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinin kritik ancak stabil olarak devam ettiği bildirildi.
Başhekimlikten yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, klinik seyri kritik fakat stabil olarak devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
- 31 gündür yoğun bakımda
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.
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