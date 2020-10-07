Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için turuncu kodlu uyarı
Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre; Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlar Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'nın batı ilçelerinde şiddetini artıracak. Bu yağışlar için turuncu kodlu uyarı yapılırken etkili olacağı saatler de verildi.
|07 Ekim 2020 12:54
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Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışların, yarın saat 09.00'dan itibaren başlayarak, etkisini perşembe günü 03.00'e kadar sürdürmesi bekleniyor.
Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'nın batı ilçelerinde beklenen yağışların şiddetli olacağı ve bu yerlerde dolu görülme ihtimaline karşı da turuncu kodla uyarı yapıldı.
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