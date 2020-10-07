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Yangın çıktığını duyunca yardıma koştuğu işletme kendisinin çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
 07 Ekim 2020 13:05
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Yangın çıktığını duyunca yardıma koştuğu işletme kendisinin çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gümbet Mahallesi'ndeki iş yerinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin teras kısmındaki depoda çıkan yangına müdahale etti. Polis ve 112 Acil Servis ekipleri de tedbir amacıyla bölgede bekletildi.

Alevler, etraftaki diğer işletmelere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıktığı iş yerinin sahibi Kanat Özsert, gazetecilere, dumanları uzaktan görünce yardım için bölgeye koştuğunu söyledi.

Alana geldiğinde kendi işletmesinin yandığını görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Özsert, "Yangında kimsenin yaralanmaması sevindirici." dedi.
Anadolu Ajansı
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