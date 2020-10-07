Yangın çıktığını duyunca yardıma koştuğu işletme kendisinin çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
|07 Ekim 2020 13:05
|+Aa- Yazdır
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gümbet Mahallesi'ndeki iş yerinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin teras kısmındaki depoda çıkan yangına müdahale etti. Polis ve 112 Acil Servis ekipleri de tedbir amacıyla bölgede bekletildi.
Alevler, etraftaki diğer işletmelere sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıktığı iş yerinin sahibi Kanat Özsert, gazetecilere, dumanları uzaktan görünce yardım için bölgeye koştuğunu söyledi.
Alana geldiğinde kendi işletmesinin yandığını görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Özsert, "Yangında kimsenin yaralanmaması sevindirici." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Her gün binlerce yolcu taşıyan gemilerin mürettebatları korona çıktı
07 Ekim 2020 14:19
|Konya'da 30 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu
07 Ekim 2020 14:11
|Vali açıkladı: Vaka sayısı kontrol altına alındı
07 Ekim 2020 13:29
|Malatya'da koronavirüs bilançosu açıklandı
06 Ekim 2020 18:21
|Otobüste 'sosyal mesafe' tartışması
06 Ekim 2020 17:29
|Bu ilde 77 yıllık ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı
06 Ekim 2020 16:33
|İstanbul için kuraklık uyarısı: 70-80 günlük su kaldı
06 Ekim 2020 15:54
|Valilikten korana savaşçıları için duygusal mesaj
06 Ekim 2020 15:11
|İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya düşecek
06 Ekim 2020 14:31
|Zabıta, Taksim'de simit, kestane ve mısır tezgahlarına izin vermedi
05 Ekim 2020 17:12