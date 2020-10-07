Eylül 2020, 'en sıcak eylül ayı' olarak kayıtlara geçti
Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği gözlemleme kurumunca, bu yıl eylül ayının kayıtlara geçen "en sıcak eylül ayı" olduğu bildirildi.
|07 Ekim 2020 12:59
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Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği gözlemleme kurumunca, bu yıl eylül ayının kayıtlara geçen "en sıcak eylül ayı" olduğu bildirildi.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi, küresel sıcaklık ölçümlerine ilişkin yaptığı açıklamada, küresel sıcaklıkların Eylül 2020'de ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini belirtti.
Bu yıl eylül ayında sıcaklığın, geçen yıl eylül ayının 0,05 derece üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
Uzmanlar, bunun insan kaynaklı karbon emisyonların yol açtığı sıcaklık artışlarının bir göstergesi olduğuna işaret etti.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Sibirya Arktik bölgesindeki sıcaklığın ortalamanın üzerinde devam ettiğini kaydetti.
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